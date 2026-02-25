الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تنظم سلسلة من الفعاليات الدينية والمجتمعية

«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تنظم سلسلة من الفعاليات الدينية والمجتمعية
26 فبراير 2026 03:40

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار برنامجها وأنشطتها النوعية الموجهة لكل شرائح المجتمع نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بجامع سهيل بن مبارك الكتبي في الهير بمنطقة العين أولى فعاليات مبادرة «فرجان الإمارات» التي تضم سلسلةً من البرامج والأنشطة الدينية والثقافية والتوعوية والقرآنية، شارك فيها أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحضرها جمهورٌ كبيرٌ من أبناء المجتمع وأهل الحي والعمالة المنزلية المساعدة.  
بدأت الفعالية عقب صلاة العصر، حيث تم تقديم جلسةٍ إفتائية، ثم تراتيل المسيان، وحلقات إتقان الفاتحة، وتوزيع مصاحف مطبوعةٍ للحضور، وقبل الإفطار تنظيم محاضرةٍ باللغة الأوردية ضمن فقرة أنيس البيت قدمها فضيلة الشيخ عبد الحكيم الفيضي من العلماء ضيوف رئيس الدولة، ثم بعدها إفطارٌ جماعيٌّ للعمالة المنزلية المساعدة، وفي المساء أمَّ المصلين في صلاة العشاء والتراويح القارئ مراد الحميري، من الحناجر المواطنة.  
كما قدّم الدكتور إبراهيم الوجاجي، من العلماء الضيوف، محاضرةً دينيةً عن فضائل رمضان ومميزات التكافل والتعاون بين مختلف أفراد وشرائح المجتمع، واختتمت الفعاليات بالتواصل الإيجابي بين السادة العلماء وكل الحضور في جوٍّ سادته المودة والتقدير والاحترام.  
وفرجان الإمارات مبادرةٌ أطلقتها الهيئة في رمضان بهدف تعزيز الوعي الدينيّ في المجتمع عبر تنفيذ (12) فعالية تقام في مساجد مختارةٍ في الدولة، تجمع بين البعد الإيمانيّ والثقافيّ وتشمل فعاليات.

