الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ليالي رمضان 2026» ينطلق بالشارقة 6 مارس

جانب من فعاليات النسخة السابقة (أرشيفية)
26 فبراير 2026 03:40

الشارقة (وام)

تنطلق في 6 مارس المقبل فعاليات النسخة 43 من معرض «ليالي رمضان 2026»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن فعاليات «مهرجان رمضان الشارقة».
ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 22 مارس أكثر من 210 من العارضين يمثلون أكثر من 700 علامة تجارية محلية وعالمية، ليقدّموا منصة تجمع بين التسوّق والتراث الرمضاني والقيم الأسرية.
ويمتد المعرض على مساحة أكثر من 18 ألف متر مربع، مع عروض وتخفيضات تصل إلى 75%، ويشمل كافة احتياجات الأسرة من الأزياء ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية والمعدات الرياضية. كما أضيفت أجنحة جديدة للعلامات التجارية الناشئة ورواد الأعمال الشباب.
وأكّد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض يشكل رافداً اقتصادياً لقطاع التجزئة والسياحة الداخلية ويوفّر للشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة منصة للوصول إلى جمهور واسع، ويعزّز مكانة الشارقة مركزاً تجارياً إقليمياً. وأشار إلى أن نسخة هذا العام تكتسب بُعداً مميزاً بتزامنها مع «عام الأسرة»، من خلال فعاليات ترفيهية وثقافية تشرك جميع أفراد الأسرة وتعكس التراث والموروث الإماراتي الرمضاني.

أخبار ذات صلة
«خطواتنا تقربنا» في «ياس باي ووترفرونت» تعزِّز الروابط الأسرية
«قلبي اطمأن» يواصل رحلاته الإنسانية مع المكفوفين
ليالي رمضان
رمضان
الشارقة
شهر رمضان
إكسبو الشارقة
غرفة الشارقة
آخر الأخبار
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اقتصاد
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اليوم 17:33
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©