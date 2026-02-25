«ليالي رمضان 2026» ينطلق بالشارقة 6 مارس

الشارقة (وام)



تنطلق في 6 مارس المقبل فعاليات النسخة 43 من معرض «ليالي رمضان 2026»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن فعاليات «مهرجان رمضان الشارقة».

ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 22 مارس أكثر من 210 من العارضين يمثلون أكثر من 700 علامة تجارية محلية وعالمية، ليقدّموا منصة تجمع بين التسوّق والتراث الرمضاني والقيم الأسرية.

ويمتد المعرض على مساحة أكثر من 18 ألف متر مربع، مع عروض وتخفيضات تصل إلى 75%، ويشمل كافة احتياجات الأسرة من الأزياء ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية والمعدات الرياضية. كما أضيفت أجنحة جديدة للعلامات التجارية الناشئة ورواد الأعمال الشباب.

وأكّد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض يشكل رافداً اقتصادياً لقطاع التجزئة والسياحة الداخلية ويوفّر للشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة منصة للوصول إلى جمهور واسع، ويعزّز مكانة الشارقة مركزاً تجارياً إقليمياً. وأشار إلى أن نسخة هذا العام تكتسب بُعداً مميزاً بتزامنها مع «عام الأسرة»، من خلال فعاليات ترفيهية وثقافية تشرك جميع أفراد الأسرة وتعكس التراث والموروث الإماراتي الرمضاني.