بلدية مدينة العين تنظم «أمسيات التواجد البلدي الرمضانية»

فعاليات تعكس أصالة الموروث الشعبي وتحيي العادات الرمضانية (وام)
26 فبراير 2026 03:40

العين (وام)

أعلنت بلدية مدينة العين عن بدء تنظيم فعالية «أمسيات التواجد البلدي الرمضانية 2026» أمس، والتي تستمر حتى 14 مارس 2026، وذلك في عدد من الحدائق والمرافق التابعة لها في مناطق المدينة المختلفة، ضمن جهودها لإحياء الأجواء الرمضانية الأصيلة وتعزيز التفاعل المجتمعي.

أوضح سعيد عبدالله الجابري، رئيس قسم تطوير المرافق والفعاليات المجتمعية، أن الفعالية تهدف إلى عكس أصالة الموروث الشعبي وإحياء العادات الرمضانية من خلال تنظيم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، في أجواء تعزز الترابط الأسري وقيم التآلف والتسامح التي يتميز بها شهر رمضان المبارك.
وأكّد حرص بلدية العين من خلال هذه الفعالية على تنشيط مرافقها من خلال مراكز التواجد البلدي في كل منطقة وتعزيز الاستفادة منها كمراكز مجتمعية فاعلة، مع تمكين الأسر المنتجة، بالإضافة إلى فقرات للمشغولات اليدوية وأنشطة ترفيهية متنوعة تعزز جودة الحياة وتثري المشهد المجتمعي في المدينة.
وتُقام الفعالية في عدة مراكز للتواجد البلدي تشمل رماح، والعامرة، ومزيد، ووسط المدينة، والهير، والمقام، والنود، وزاخر، والطوية، وهيلي، وفلج هزاع، بما يضمن وصول الفعاليات إلى مختلف مناطق مدينة العين.

