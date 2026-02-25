50 مليون درهم مساهمة «برايد إنفستمنت» دعماً لحملة  «وقف أم الإمارات للأيتام»

أبوظبي (الاتحاد)



قدّمت «برايد إنفستمنت إل إل سي» Pride Investment LLC، شركة عائلية إماراتية، مبلغ 50 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر «أوقاف أبوظبي»، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام «برايد إنفستمنت» بالوفاء بمسؤوليتها المجتمعية، وإيماناً منها بأهمية توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، فضلاً عن ترسيخ مبادئ العطاء والخير المتجذرة في الثقافة الإماراتية. كما تجسّد هذه المساهمة الاستجابة الواسعة التي حققتها الحملة التي يتزامن إطلاقها مع «عام الأسرة»، بما يؤكّد على وقوف مختلف الفئات الاجتماعية في دولة الإمارات كأسرة واحدة بجانب الأيتام، ويرسّخ مفهوم التكافل الاجتماعي.

وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: «نؤمن في، أوقاف أبوظبي، بأن المجتمع بأكمله يشكّل أسرةً واحدة للأيتام في دولة الإمارات، وأننا نتقاسم جميعاً مسؤولية توفير الرعاية والاستقرار اللازمين لتمكينهم من النمو والازدهار. فكل مساهمة، مهما كان حجمها، قادرة على إحداث أثر مستدام. ومن خلال «وقف أم الإمارات للأيتام»، نؤسس نموذجاً وقفياً يوفّر تمويلاً مستداماً لرعاية الأيتام، ويحوّل المساهمات الآنية إلى إطار دائم للعطاء. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى بناء مستقبل أكثر إشراقاً يرتكز على قيم الرحمة والتكافل المجتمعي».

تمويل مستدام

كانت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» قد أطلقت يوم 18 فبراير حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» في بادرة خيّرة تجسد إيمان دولة الإمارات بأن اليتيم محاطٌ بأسر ومؤسسات متكاملة توفر له سبل الرعاية والدعم الضرورية، حيث تهدف الحملة إلى توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً.