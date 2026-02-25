الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق مسابقة مسجد الإمام الطيب في «بيت العائلة الإبراهيمية»

خلال التصفيات النهائية للمسابقة (من المصدر)
26 فبراير 2026 03:41

أبوظبي (الاتحاد) 

انطلقت أمس، في مسجد الإمام أحمد الطيب بمركز بيت العائلة الإبراهيمية، فعاليات التصفيات النهائية للدورة الثالثة من جائزة القرآن الكريم، التي تحمل اسم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس حكماء المسلمين.

وتأتي المسابقة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إيماناً بدور مسجد الإمام أحمد الطيب في نشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش السلمي، وفي إطار رؤيته الرامية إلى تشجيع الشباب والنشء على حفظ كتاب الله، وترسيخ معانيه في نفوسهم، بما يعزّز ارتباطهم بالقيم القرآنية، ويحفّزهم على استلهامها في حياتهم اليومية.
وقال الدكتور محمود نجاح، إمام وخطيب مسجد الإمام أحمد الطيب في مركز بيت العائلة الإبراهيمية: تأتي مسابقة مسجد الإمام أحمد الطيب لحفظ القرآن الكريم في نسختها الثالثة، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة في الدولة بتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة في نفوس الشباب وحثّهم على التمسك بها من خلال الرجوع إلى كتاب الله تعالى.
وتُعقد تصفيات المسابقة على مدار أسبوعين في مسجد الإمام أحمد الطيب، خلال فبراير الجاري، تحت الإشراف الكامل من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبمشاركة متسابقين من مختلف إمارات الدولة، يمثّلون فئات عمرية وجنسيات متعددة من الذكور والإناث.
ويتنافس أكثر من 180 مشاركاً ومشاركة ضمن خمس فئات مختلفة، هي: حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ 20 جزءاً، وحفظ نصف القرآن، وحفظ 10 أجزاء، وحفظ 5 أجزاء. وعقب التصفيات، سيستضيف مسجد الإمام أحمد الطيب في مركز بيت العائلة الإبراهيمية الحفل الختامي لتكريم الفائزين.

رسالة 
ويواصل مسجد الإمام أحمد الطيب في مركز بيت العائلة الإبراهيمية أداء رسالته الدينية والإنسانية، من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج العلمية والتثقيفية على مدار العام، والتي تشمل تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، والمحاضرات، وتنظيم ورش العمل المتخصصة.
ويأتي ذلك انطلاقاً من المكانة الرمزية للمسجد ضمن بيت العائلة الإبراهيمية، الذي يُعد ثمرةً من ثمرات توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، وتجسيداً عملياً لمبادئها الداعية إلى الحوار والتقارب بين الشعوب، وترسيخ ثقافة السلام ونشر القيم الإنسانية المشتركة.

