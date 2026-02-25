«غبقة رمضان» تجسد التكافل الاجتماعي في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)



نفّذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ضمن حملة «زكِّ» الرمضانية، مبادرة «غبقة رمضان» استفادت منها 70 أسرة من أسر الأيتام المنتسبين للمؤسسة، في إطار جهودها لتعزيز البعد الاجتماعي لمبادرات الشهر الفضيل. وتأتي المبادرة استلهاماً للعادات الإماراتية الأصيلة التي تُجسّد روح التواصل في رمضان، حيث تهدف إلى تمكين الأبناء من خوض تجربة اجتماعية رمضانية تواكب ما يعيشه أقرانهم، بما يعزّز إحساسهم بالحضور والمشاركة في تفاصيل الموسم، ضمن إطار يحفظ الخصوصية ويعزّز الاندماج المجتمعي. وفي هذا السياق، صرّحت مريم الخليفة، مدير إدارة العلاقات وشؤون الكفلاء في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بأن مبادرة «غبقة رمضان» تمثّل أحد المسارات الاجتماعية ضمن حملة «زكّ»، والتي تحرص المؤسسة من خلالها على ملامسة مختلف احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم، مؤكدة أن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية لا يقل أهمية عن بقية برامج الدعم، لما له من أثر مباشر في تعزيز الترابط الأسري والشعور بالمشاركة المجتمعية.