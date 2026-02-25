الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«نبض الخير» للتبرع بالدم في مسجد آمنة الغرير

26 فبراير 2026 03:41

 عجمان (وام)

نظّم مسجد آمنة الغرير في عجمان مبادرة «نبض الخير» للتبرع بالدم، ضمن مبادراته المجتمعية خلال الشهر المبارك، صدقة جارية عن الشيخة آمنة بنت أحمد الغرير، رحمها الله، حيث أُقيمت الحملة بعد صلاة التراويح، وشهدت إقبالاً لافتاً من المصلين ومرتادي المسجد الذين حرصوا على المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية. 
وأُقيمت الحملة بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبمشاركة مركز مترو الطبي، إذ وفرت الجهات المتعاونة الكوادر الطبية المتخصّصة لاستقبال المتبرعين وإجراء الفحوصات اللازمة، وفق الإجراءات والمعايير الصحية المعتمدة، بما يسهم في دعم مخزون الدم وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية.
وشارك في تنظيم الفعالية عدد من المتطوعين، إلى جانب متطوعي فعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان»، الذين أسهموا في تنظيم عملية الاستقبال وتيسير مشاركة المتبرعين، في صورة عكست روح التعاون والتكافل التي تميّز الفعاليات الرمضانية في الإمارة.
وتأتي مبادرة «نبض الخير» ضمن سلسلة من البرامج التي يحتضنها المسجد خلال الشهر الفضيل، تأكيداً لرسالته الوقفية في ترسيخ ثقافة العطاء واستدامة الأثر الإنساني للمبادرات التي تحمل اسم الشيخة آمنة بنت أحمد الغرير، رحمها الله.

رمضان
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
شهر رمضان
عجمان
