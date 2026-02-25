شرطة أبوظبي تشارك في مبادرة «أفطر 4»

أبوظبي (الاتحاد)



شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مبادرة «أفطر 4» الذي نظمها بنك أبوظبي الأول وبالتعاون مع مؤسسة زايد الخير، حيث تم تجهيز وتوزيع الوجبات على عدد من الأسر في أبوظبي والعين بمشاركة «دورية السعادة» وأعضاء برنامج «كلنا شرطة» الذين أسهموا في تنظيم وتأمين المبادرة.

وأكّدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها تأتي ضمن مبادرات عام الأسرة 2026، وتجسيداً لدورها المجتمعي في دعم العمل الخيري وتعزيز الترابط الأسري وثقافة الرحمة والتضامن، وإدخال الفرح إلى قلوب الأسر المستفيدة خلال الشهر الفضيل، وتعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة في فعل الخير وترسيخ قيم العطاء والتطوع خلال شهر رمضان المبارك.