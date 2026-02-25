الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تشارك في مبادرة «أفطر 4»

خلال توزيع الوجبات على الصائمين (من المصدر)
26 فبراير 2026 03:42

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مبادرة «أفطر 4» الذي نظمها بنك أبوظبي الأول وبالتعاون مع مؤسسة زايد الخير، حيث تم تجهيز وتوزيع الوجبات على عدد من الأسر في أبوظبي والعين بمشاركة «دورية السعادة» وأعضاء برنامج «كلنا شرطة» الذين أسهموا في تنظيم وتأمين المبادرة.
وأكّدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها تأتي ضمن مبادرات عام الأسرة 2026، وتجسيداً لدورها المجتمعي في دعم العمل الخيري وتعزيز الترابط الأسري وثقافة الرحمة والتضامن، وإدخال الفرح إلى قلوب الأسر المستفيدة خلال الشهر الفضيل، وتعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة في فعل الخير وترسيخ قيم العطاء والتطوع خلال شهر رمضان المبارك.

أخبار ذات صلة
«خطواتنا تقربنا» في «ياس باي ووترفرونت» تعزِّز الروابط الأسرية
«قلبي اطمأن» يواصل رحلاته الإنسانية مع المكفوفين
أبوظبي
رمضان
العين
شرطة أبوظبي
شهر رمضان
بنك أبوظبي الأول
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©