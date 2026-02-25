الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«فنر رمضان» يناقش المعرفة الشرعية والدقة الفلكية

مشاركون في فعالية فنر رمضان (من المصدر)
26 فبراير 2026 03:42

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في جامع حمدان بن زايد الأول بمنطقة العين فعالية بعنوان «فنر رمضان»، تحت شعار (منازل القمر.. آياتٌ كونية ومواقيت شرعية)، بحضور نخبةٍ من العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من المسؤولين في الهيئة والمؤسسات وجمهور كبير.
وتضمّنت الفعالية عدداً من الفقرات احتوت على لقاء حواري جمع نخبة من ضيوف صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، مع فلكيين مختصين، في طرحٍ مزج بين المعرفة الشرعية، والدقة الفلكية، والذائقة الإيمانية من خلال ثلاثة محاور. تحدّث في المحور الأول الدكتور الحسن بن حسين السكتاني من ضيوف صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي كان بعنوان وقفات مع قول الله تعالى: (يسألونك عن الأهِلَّة قُلْ هي مواقيت للناس) تناول فيه موضوعات التدبر في الآيات الكونية والأهِلّة.
كما تناول فضيلة عبدالله الجنيد، خبير آراء شرعية في مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، المحور الثاني، مستعرضاً فيه عنوان «الحوكمة المؤسسية لتحري الأهِلّة في مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: تكامل شرعي ونظر فلكي».
وقدّم المحور الثالث: المحطة القمرية ودورها في تعزيز مكانة الإمارات ضمن منظومة الاستكشاف القمري الدولي، زكريا الشامسي، مدير إدارة الأنظمة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

علم الفلك

