الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خدمات رأس الخيمة» تُزين 60 موقعاً حيوياً احتفالاً برمضان

تصاميم ضوئية وهندسية مبتكرة احتفالاً برمضان (من المصدر)
26 فبراير 2026 03:42

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أنجزت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة تحضيراتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، عبر تنفيذ مشروع متكامل لتزيين شوارع الإمارة ومعالمها الرئيسية، في خطوة تعكس روحانية الشهر الفضيل وتعزّز المشهد الجمالي والحضاري في مختلف المناطق.

أخبار ذات صلة
«خطواتنا تقربنا» في «ياس باي ووترفرونت» تعزِّز الروابط الأسرية
«قلبي اطمأن» يواصل رحلاته الإنسانية مع المكفوفين

وشمل المشروع هذا العام أكثر من 60 موقعاً حيوياً، توزّعت بين الشوارع الرئيسة والجسور والميادين، إضافة إلى العديد من المناطق السكنية، بما يضمن وصول الأجواء الرمضانية إلى مختلف فئات المجتمع في أنحاء الإمارة. وبلغ إجمالي وحدات الزينة والإضاءات المركبة أكثر من 2.500 وحدة، تضمنت تصاميم ضوئية وهندسية مبتكرة، من بينها مجسمات الهلال والفوانيس والنقوش الإسلامية المضيئة، إلى جانب عبارات ترحيبية بالشهر الكريم باللغتين العربية والإنجليزية، تجسيداً لقيم التسامح والتعايش التي تتميّز بها الإمارة.
وسجل المشروع نمواً ملحوظاً بنسبة تقارب 20% مقارنة بالعام الماضي، سواء من حيث عدد المواقع المشمولة أو تنوع التصاميم، في إطار جهود الدائرة المستمرة لتطوير المبادرات الجمالية والارتقاء بالمظهر العام.
واستغرقت أعمال التنفيذ نحو ثلاثة أسابيع، بمشاركة أكثر من 10 فرق فنية متخصّصة، عملت وفق خطة تشغيلية دقيقة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وفي الجانب التشغيلي، أوضحت الدائرة أن عدد الملاحظات الواردة بعد تركيب الزينة كان محدوداً للغاية، وتمت معالجتها فوراً دون تسجيل أي تأثير على السلامة العامة أو حركة السير.
كما جرى ربط الزينة الرمضانية بعدد من الفعاليات والمواقع المجتمعية والدينية ضمن خطة رمضان، بما يعزّز تكامل الجهود ويُسهم في تقديم تجربة بصرية وروحانية متكاملة لسكان الإمارة وزوّارها.
وأكّدت الدائرة أن مشروع زينة رمضان يأتي ضمن خططها السنوية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ القيم الاجتماعية والروحانية للشهر الفضيل، بما يعكس بيئة الألفة والتسامح التي تنتهجها دولة الإمارات.
وتستمر الزينة طوال الشهر الكريم، لتضفي أجواءً من البهجة والسكينة، وتعزز الترابط المجتمعي، وتنشر معاني المحبة والتآخي بين أفراد المجتمع.

 

 

رمضان
دائرة الخدمات العامة
رأس الخيمة
شهر رمضان
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©