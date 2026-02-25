الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
حمد الشرقي يستقبل عبدالله آل حامد وسفير البحرين والمهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة

حمد الشرقي يستقبل عبدالله آل حامد وسفير البحرين والمهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة
26 فبراير 2026 00:18

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبالات، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ ورئيس محكمة الفجيرة والوفد المرافق له والنيابة العامة بالفجيرة وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.
وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

المصدر: وام
