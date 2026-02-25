الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشروع بحثي مشترك لرصد المخاطر البيولوجية

مشروع بحثي مشترك لرصد المخاطر البيولوجية
26 فبراير 2026 03:42

دبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة برمنغهام عن إطلاق مشروع (PREVENT-DXB) البحثي المبتكر، الذي يهدف إلى رصد التهديدات البيولوجية واحتوائها في مراحلها المبكرة، وذلك باستخدام تقنيات المراقبة الميتاجينومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن الصحي ومنع تحول المخاطر البيولوجية إلى أوبئة عابرة للحدود.
وقد تم اختيار مطار دبي الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً على مستوى العالم، ليكون موقعاً استراتيجياً لتنفيذ المشروع. ويشهد المطار يومياً حركة ملايين المسافرين من مختلف أنحاء العالم، ما يجعله نقطة محورية للإنذار المبكر والكشف السريع عن الأخطار الوبائية.
ويقود المشروع الدكتور محمد الحديدي من جامعة برمنغهام دبي، ضمن تحالف يضم جامعة برمنغهام دبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وشرطة دبي، وشركة فريدمان للاستشارات العالمية في مجال الصحة والأمن البيولوجي، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة كامبريدج.

أخبار ذات صلة
«ليالي مقتنيات دبي» تستكشف «خرائط الذاكرة»
محمد بن راشد: تحفيز الأجيال على حمل قيم القرآن الكريم
المطارات
جامعة برمنغهام
الذكاء الاصطناعي
دبي
مطار دبي الدولي
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©