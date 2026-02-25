مشروع بحثي مشترك لرصد المخاطر البيولوجية

دبي (الاتحاد)



أعلنت جامعة برمنغهام عن إطلاق مشروع (PREVENT-DXB) البحثي المبتكر، الذي يهدف إلى رصد التهديدات البيولوجية واحتوائها في مراحلها المبكرة، وذلك باستخدام تقنيات المراقبة الميتاجينومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن الصحي ومنع تحول المخاطر البيولوجية إلى أوبئة عابرة للحدود.

وقد تم اختيار مطار دبي الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً على مستوى العالم، ليكون موقعاً استراتيجياً لتنفيذ المشروع. ويشهد المطار يومياً حركة ملايين المسافرين من مختلف أنحاء العالم، ما يجعله نقطة محورية للإنذار المبكر والكشف السريع عن الأخطار الوبائية.

ويقود المشروع الدكتور محمد الحديدي من جامعة برمنغهام دبي، ضمن تحالف يضم جامعة برمنغهام دبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وشرطة دبي، وشركة فريدمان للاستشارات العالمية في مجال الصحة والأمن البيولوجي، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة كامبريدج.