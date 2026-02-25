الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات وكوريا تستعرضان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الخاصة

خلدون المبارك وفيصل البناي وكانغ هون سيك خلال توقيع مذكرتي التفاهم (وام)
26 فبراير 2026 03:42

أبوظبي (وام) 

التقى معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، في أبوظبي، أمس، معالي كانغ هون سيك، رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي بجمهورية كوريا المبعوث الرئاسي الخاص إلى دولة الإمارات.
وأشاد الجانبان خلال اللقاء بمتانة «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، مؤكّدين حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النووية السلمية، والفضاء، وتكنولوجيا الدفاع، إضافة إلى الثقافة والتبادل بين الشعوب، بما يعكس عمق وتنوع العلاقات الثنائية بين البلدين.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت مجموعة «إيدج» ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة مذكرتي تفاهم مع برنامج إدارة المشتريات الدفاعية في جمهورية كوريا، بهدف تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية وأبحاث التكنولوجيا المتقدمة.
حضر اللقاء معالي فيصل البناي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج، وعبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

