محمد بن راشد: تحفيز الأجيال على حمل قيم القرآن الكريم

دبي (الاتحاد)



أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إطلاق المرحلة النهائية للبحث عن أجمل صوت قرآني لعام 2026 ضمن الدورة الـ 28 من الجائزة، بفتح باب التصويت الجماهيري للمتسابقين، وذلك بعد أن اختارت لجان التحكيم 6 متسابقين من أجمل الأصوات خلال مرحلتَي التصفيات الأولى والثانية، 3 متسابقين في فرع الذكور، و3 متسابقات في فرع الإناث.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «ونحن نستقبل شهر الرحمة والبركة نُجدِّد العهد للاحتفاء بالقرآن الكريم ونشر رسالته السّمحة وتحفيز الأجيال على حمل قيمه».

وفتحت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، باب التصويت للجمهور لاختيار أجمل صوت قرآني لعام 2026 من بين 6 متسابقين في فرعَي الذكور والإناث نجحوا في الوصول إلى التصفيات النهائية التي تقام في دبي خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيشارك المتسابقون في الفعاليات المصاحبة للجائزة، وأتاحت الجائزة للجمهور التصويت عبر الموقع الإلكتروني: quran.gov.ae

كما أعلنت الجائزة أسماء المتسابقين الستة، الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية من التصفيات، وهم من فرع الذكور كلٌّ من: عمر علي عوض من جمهورية مصر العربية، وعبدالله فيصل البطي من الكويت، وكرار ليث سعد من العراق، ومن فرع الإناث كلٌّ من: عائشة الرُّمَيْ من إندونيسيا، وسارة عبد الكريم الحلاق من سوريا، وجنا إيهاب رمضان من جمهورية مصر العربية.

وستُعلن الجائزة عن نتيجة التصويت والفائز بأجمل صوت قرآني لعام 2026 خلال حفل تكريم الفائزين، الذي يقام في 2 مارس المقبل، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث سيتم تكريم الفائز الأول بأجمل صوت قرآني لعام 2026 في فرع الذكور بجائزة مليون دولار، والفائزة الأولى بجائزة مليون دولار، إضافة إلى تكريم الشخصية القرآنية العالمية بجائزة مليون دولار.

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: «إن الجائزة استهدفت من خلال فتح باب التصويت الجماهيري للمرشحين ممّن تأهّلوا للمرحلة النهائية، إحداث حراك روحاني عابر للقارات خلال الشهر الفضيل، للتفاعل مع كتاب الله وقيمه السّمحة، وربط المسلمين في شتى بقاع الأرض بعذوبة التنزيل وجمال الأصوات، مشيراً إلى أن وصول هؤلاء المتأهلين الستة إلى المرحلة النهائية هو رسالة ملهمة نقدم من خلالها نماذج مضيئة تبرهن على أن رسالة القرآن هي رسالة حياة وتطور وسلام دائم للعالم أجمع».

وكانت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم قد أطلقت دورتها الثامنة والعشرين للعام (1447هـ - 2026م)، برؤية تطويرية جديدة تجعل منها في مقدمة أكثر الجوائز تميزاً على المستوى العالمي، تأكيداً على مكانة إمارة دبي الرائدة في خدمة كتاب الله الكريم.

وحملت الدورة الجديدة إضافات نوعية تعزّز من مسيرة الجائزة الممتدة لـ28 عاماً، أبرزها رفع قيمة الجوائز الإجمالية إلى أكثر من 12 مليون درهم، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مليون دولار في كل فئة (الذكور والإناث).

كما تم فتح باب المشاركة للإناث للمرة الأولى من خلال فئة خاصة بهنّ، ليتم رفع عدد فئات الجائزة إلى 3 فئات، وهي: فئة الذكور، وفئة الإناث، وجائزة الشخصية القرآنية العالمية.