الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في باكستان

الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في باكستان
26 فبراير 2026 00:23

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
كما أعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق جرّاء هذه الهجمات الآثمة، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
البنجاب
إقليم خيبر بختونخوا في باكستان
وزارة الخارجية
الإمارات
الهجمات الإرهابية
إقليم البنجاب
باكستان
خيبر بختونخواه
