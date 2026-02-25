حاكم الشارقة يتبادل التهاني بحلول شهر رمضان مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء الأربعاء، وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس.

ورحب سموه، في بداية اللقاء، بوفد المجلس، وتبادل معهم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتبادل سموه مع وفد المجلس الوطني الأحاديث والموضوعات العامة التي تعكس الروابط الاجتماعية لمجتمع دولة الإمارات، وتلاحم القيادة الرشيدة وشعب الإمارات ضمن مسيرة تنموية رائدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقدم معالي صقر غباش ووفد المجلس خالص شكرهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على استقباله الوفد، داعين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويبارك في عمره وعمله وأهله.