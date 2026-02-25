الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يتبادل التهاني بحلول شهر رمضان مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي

حاكم الشارقة يتبادل التهاني بحلول شهر رمضان مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي
26 فبراير 2026 01:18

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء الأربعاء، وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس.

ورحب سموه، في بداية اللقاء، بوفد المجلس، وتبادل معهم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أخبار ذات صلة
«خطواتنا تقربنا» في «ياس باي ووترفرونت» تعزِّز الروابط الأسرية
«قلبي اطمأن» يواصل رحلاته الإنسانية مع المكفوفين

وتبادل سموه مع وفد المجلس الوطني الأحاديث والموضوعات العامة التي تعكس الروابط الاجتماعية لمجتمع دولة الإمارات، وتلاحم القيادة الرشيدة وشعب الإمارات ضمن مسيرة تنموية رائدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقدم معالي صقر غباش ووفد المجلس خالص شكرهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على استقباله الوفد، داعين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويبارك في عمره وعمله وأهله.

المصدر: وام
صقر غباش
رمضان
رئيس المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
الشارقة
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
الإمارات
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©