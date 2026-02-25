الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل الشيوخ والمسؤولين وجموع المهنئين بشهر رمضان

حاكم أم القيوين يستقبل الشيوخ والمسؤولين وجموع المهنئين بشهر رمضان
26 فبراير 2026 01:26

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من كبار المسؤولين، الذين قدموا لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

كما تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والوفد المرافق له، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال ومديري الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة، الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.

المصدر: وام
