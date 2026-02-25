الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

النيابة العامة للدولة: الدعوة والترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص يُعرِّضان للمساءلة القانونية

26 فبراير 2026 03:42

أبوظبي (وام) 

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية توعوية نشرتها، أمس، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة مركز الإعلام الجنائي «وعي»، جريمة الدعوة والترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص.
وأشارت النيابة العامة للدولة إلى عقوبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص، وذلك طبقاً للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
يأتي نشر هذه المعلومات القانونية في إطار جهود النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالتشريعات المعمول بها في الدولة، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

