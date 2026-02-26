شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الاستفادة من مبادرة السداد المبكر للمخالفات عبر "تم"

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المرتبطة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية عبر تطبيق "تم"، وذلك ضمن أولوياتها الاستراتيجية الرامية إلى إسعاد المجتمع وتعزيز استباقية وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن مبادرة "بادر واستفد" تهدف إلى التسهيل على السائقين وتحفيز مُلاك المركبات على سداد المخالفات المرورية وتقسيطها على مدار عام كامل، إضافة إلى رفع وعي الجمهور بمزايا السداد المبكر، وما يوفره من امتيازات وتسهيلات، أبرزها تجنب زيادة قيمة الغرامات المرورية.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن خصماً بنسبة 35% على المخالفة في حال سدادها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكابها، باستثناء المخالفات الخطرة، وخصماً بنسبة 25% عند الدفع بعد 60 يوماً وحتى سنة من تاريخ تحرير المخالفة مع إمكانية تقسيط المخالفات عبر البنوك من دون فوائد، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على السائقين وتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية.