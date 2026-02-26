توقعات الطقس ليوم غد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا إلى خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:08، والجزرالأول عند الساعة01 :17.

ويكون الموج في بحر عمان مضطربا أحياناً صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف الموج. وسيحدث المد الثاني عند الساعة 06:32، والجزر الأول عند الساعة 12:34 والجزر الثاني عند الساعة 01:25.

في ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 90 20

دبي 28 17 90 40

الشارقة 27 16 80 35

عجمان 25 16 80 45

أم القيوين 26 17 80 40

رأس الخيمة 27 16 85 40

الفجيرة 28 20 70 20

العـين 27 15 85 30

ليوا 28 17 80 20

الرويس 25 18 70 40

السلع 26 20 80 40

دلـمـا 24 20 70 35

طنب الكبرى 25 19 85 40

طنب الصغرى 25 19 85 40

أبو موسى 24 21 85 50.