الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات الطقس ليوم غد

أبوظبي
26 فبراير 2026 20:17

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا إلى خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:08، والجزرالأول عند الساعة01 :17.
ويكون الموج في بحر عمان مضطربا أحياناً صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف الموج. وسيحدث المد الثاني عند الساعة 06:32، والجزر الأول عند الساعة 12:34 والجزر الثاني عند الساعة 01:25.
في ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة              الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                 26 17 90 20

دبي                     28 17 90 40

الشارقة                 27 16 80 35

عجمان                  25 16 80 45

أم القيوين               26 17 80 40

رأس الخيمة            27 16 85 40

أخبار ذات صلة
طقس الإمارات المتوقع غداً
"الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية الأفقية

الفجيرة                  28 20 70 20

العـين                    27 15 85 30

ليوا                       28 17 80 20

الرويس                  25 18 70 40

السلع                     26 20 80 40

دلـمـا                     24 20 70 35

طنب الكبرى           25 19 85 40

طنب الصغرى         25 19 85 40

أبو موسى               24 21 85 50.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
الرياضة
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©