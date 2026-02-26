الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بعثة الإمارات في جاكرتا توجه نداء لمواطني الدولة في إندونيسيا

شعار وزارة الخارجية
26 فبراير 2026 21:49

دعت بعثة دولة الإمارات في جاكرتا، اليوم الخميس، مواطني الدولة في إندونيسيا إلى توخي الحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في جزيرة بالي.
وقالت البعثة، عبر حسابها في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تهيب بعثة دولة الإمارات في جاكرتا مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية إندونيسيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في جزيرة بالي".
كما أكدت البعثة "على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تعاون تعليمي بين «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» ومؤسسات إندونيسية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سفارة الدولة
إندونيسيا
فيضانات
جزيرة بالي
آخر الأخبار
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
الرياضة
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©