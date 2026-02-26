مدفع الإفطار.. «تاريخ» في متحف المقطع

أبوظبي (الاتحاد)

تُحيي القيادة العامة لشرطة أبوظبي تقليد إطلاق «مدفع الإفطار» في متحف المقطع، تأكيداً لحرصها على صون الموروث الشرطي وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم التاريخية التي شكّلت ملامح المجتمع الإماراتي عبر العقود.

ويُجسّد مدفع المقطع، التابع لقسم الموروث الشرطي، امتداداً لإرث عريق ارتبط ببرج المقطع، الذي كان يؤدي دوراً دفاعياً مهماً في الماضي، وشاهداً على مراحل تطور إمارة أبوظبي، إذ استخدم حراس البرج المدفع لأغراض دفاعية. وجرى العرف عند رؤية هلال شهر رمضان أو إعلان العيد أن يصدر الحاكم أمراً بإطلاقه ابتهاجاً بالمناسبة.