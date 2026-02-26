الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل وفد دائرة البلديات والنقل ويطّلع على أبرز مستجدات المشاريع التنموية في منطقة الظفرة

حمدان بن زايد يستقبل وفد دائرةالبلديات والنقل ويطّلع على أبرز مستجدات المشاريع التنموية في منطقة الظفرة
26 فبراير 2026 23:06

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفدًا من دائرة البلديات والنقل، برئاسة معالي محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، وذلك في قصر النخيل، حيث اطلع سموه على أبرز المشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في منطقة الظفرة، والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرحٍ مفصل حول سير العمل في مشاريع البنية التحتية، ومبادرات تطوير المرافق والخدمات البلدية وقطاع النقل، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده منطقة الظفرة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، وبما يعكس رؤية القيادة الرشيدة، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تحقيق التنمية المتوازنة وتوفير بيئة متكاملة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: نبارك لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني
المجلس التنفيذي يصدر قرارين بتعيين مديرين عامين في دائرة البلديات والنقل

من جانبه، أعرب معالي محمد علي الشرفاء والمسؤولون عن شكرهم وتقديرهم لسموه على دعمه المستمر وحرصه على متابعة المشاريع، مؤكدين مواصلة العمل لتعزيز منظومة الخدمات وتطوير البنية التحتية بما يواكب خطط التنمية الشاملة في منطقة الظفرة.

حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وخديم عبدالله الدرعي، مستشار ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
دائرة البلديات والنقل
المشاريع التنموية
منطقة الظفرة
آخر الأخبار
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
الرياضة
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©