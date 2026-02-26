ضابط من شرطة أبوظبي يحصد لقب «أفضل مهني» في جائزة التميز النووي والإشعاعي

أبوظبي (الاتحاد)

حصد الرائد محمد عمر الحامد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي على جائزة «أفضل مهني» ضمن الدورة الأولى من جائزة التميز النووي والإشعاعي التي نظمتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تزامناً مع الاحتفاء باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي في الدولة.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة العطاء والتميز، ومشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة العمل المتواصل والحرص على تطوير منظومة العمل وتعزيز معايير الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن الجائزة جاءت تقديراً لتميزه المهني ودوره البارز في إدارة مهام الحماية والأمن الإشعاعي بكفاءة واقتدار، وإسهاماته النوعية في تعزيز منظومة السلامة والأمن الإشعاعي وفق أفضل الممارسات. ويعكس هذا الفوز مستوى الكفاءة والتميز الذي يتمتع به منتسبو شرطة أبوظبي، وحرصهم المستمر على دعم الجهود الوطنية في ترسيخ ثقافة الجودة والاحترافية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة

وتهدف الجائزة، التي أطلقتها الهيئة عام 2025، إلى تكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة في مجالات الطاقة النووية والاستخدامات السلمية للإشعاع في دولة الإمارات، بما يعزز دورها الرقابي ويسهم في ترسيخ أعلى معايير الأمان والأمن، وتشمل خمس فئات رئيسة هي: أفضل بحث علمي، وأفضل مهني، وقائد مستقبل، والابتكار، وأفضل مشروع أو مبادرة.