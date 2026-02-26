الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ضابط من شرطة أبوظبي يحصد لقب «أفضل مهني» في جائزة التميز النووي والإشعاعي

محمد عمر الحامد خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
27 فبراير 2026 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
الإمارات تدين الانتهاكات كافة ضد المدنيين في السودان

حصد الرائد محمد عمر الحامد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي على جائزة «أفضل مهني» ضمن الدورة الأولى من جائزة التميز النووي والإشعاعي التي نظمتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تزامناً مع الاحتفاء باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي في الدولة.
وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة العطاء والتميز، ومشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة العمل المتواصل والحرص على تطوير منظومة العمل وتعزيز معايير الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن الجائزة جاءت تقديراً لتميزه المهني ودوره البارز في إدارة مهام الحماية والأمن الإشعاعي بكفاءة واقتدار، وإسهاماته النوعية في تعزيز منظومة السلامة والأمن الإشعاعي وفق أفضل الممارسات. ويعكس هذا الفوز مستوى الكفاءة والتميز الذي يتمتع به منتسبو شرطة أبوظبي، وحرصهم المستمر على دعم الجهود الوطنية في ترسيخ ثقافة الجودة والاحترافية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة
وتهدف الجائزة، التي أطلقتها الهيئة عام 2025، إلى تكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة في مجالات الطاقة النووية والاستخدامات السلمية للإشعاع في دولة الإمارات، بما يعزز دورها الرقابي ويسهم في ترسيخ أعلى معايير الأمان والأمن، وتشمل خمس فئات رئيسة هي: أفضل بحث علمي، وأفضل مهني، وقائد مستقبل، والابتكار، وأفضل مشروع أو مبادرة.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
جائزة التميز
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
القطاع النووي
آخر الأخبار
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
الرياضة
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©