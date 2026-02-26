الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تدشين المسار الذكي للفحص الفني للمركبات في عجمان

تدشين المسار الذكي للفحص الفني للمركبات في عجمان
27 فبراير 2026 02:24

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
الإمارات تدين الانتهاكات كافة ضد المدنيين في السودان

دشّنت القيادة العامة لشرطة عجمان المسار الذكي للفحص الفني للمركبات، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتسريع إجراءاتها، وفي إطار دعم توجهات رئاسة مجلس الوزراء بتصفير البيروقراطية في الخدمات الحكومية، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة العمل. 
وأكد الرائد علي بن محمد النعيمي، رئيس قسم ترخيص الآليات، أن المسار الذكي للفحص الفني للمركبات يمثّل نقلة نوعية في آلية الفحص الفني، حيث كان المسار في السابق يعتمد على إدخال البيانات يدوياً، ما يتطلب وقتاً وجهداً.
وأوضح الرائد علي بن محمد النعيمي، أن المسار الذكي للفحص الفني للمركبات يُنجز حالياً دون الحاجة إلى نزول مالك المركبة من مركبته، حيث تتم جميع مراحل الفحص بسلاسة عبر المسار الذكي من خلال كاميرات الذكاء الاصطناعي، والتي تقوم بدورها بمسح لوحة الأرقام وإدخال بيانات المركبة ومالكها تلقائية في النظام، فيما يُستكمل الدفع من خلال القنوات الذكية المعتمدة، ويستلم المتعامل شهادة الفحص إلكترونياً عبر رابط يُرسل مباشرة إلى هاتفه المحمول.
وأشار الرائد علي النعيمي إلى أن المسار الذكي أسهم في تقليص زمن رحلة الفحص الفني من 20 دقيقة إلى 7 دقائق فقط، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحقيق تصفير فعلي للإجراءات اليدوية، واختصار الخطوات من 9 إلى أربع خطوات، بنسبة خفض خطوات بلغت 50 ‎%‎، إلى جانب رفع دقة البيانات وتحسين تجربة المتعامل، ما انعكس إيجاباً على مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.
وأضاف رئيس قسم ترخيص الآليات: أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية شرطة عجمان في تقديم خدمات ذكية واستباقية، تواكب تطلعات المجتمع، وتعزّز كفاءة الأداء الحكومي، مؤكداً استمرار العمل على تبني أحدث الحلول الرقمية والابتكارية لخدمة المتعاملين وتحقيق الريادة المؤسسية.
وأوضح النعيمي أن شرطة عجمان ماضية في ابتكار اليوم لخدمات الغد، بما يدعم مسيرة التحول الذكي، ويجسّد التزامها بتقديم خدمات أسرع، أسهل، وأكثر دقة تسهم في إسعاد المتعاملين وتعزيز ثقتهم بالمنظومة الخدمية.

عجمان
فحص المركبات
الإمارات
الفحص الفني
شرطة عجمان
فحص السيارات
آخر الأخبار
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
الرياضة
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©