تدشين المسار الذكي للفحص الفني للمركبات في عجمان

عجمان (وام)

دشّنت القيادة العامة لشرطة عجمان المسار الذكي للفحص الفني للمركبات، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتسريع إجراءاتها، وفي إطار دعم توجهات رئاسة مجلس الوزراء بتصفير البيروقراطية في الخدمات الحكومية، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة العمل.

وأكد الرائد علي بن محمد النعيمي، رئيس قسم ترخيص الآليات، أن المسار الذكي للفحص الفني للمركبات يمثّل نقلة نوعية في آلية الفحص الفني، حيث كان المسار في السابق يعتمد على إدخال البيانات يدوياً، ما يتطلب وقتاً وجهداً.

وأوضح الرائد علي بن محمد النعيمي، أن المسار الذكي للفحص الفني للمركبات يُنجز حالياً دون الحاجة إلى نزول مالك المركبة من مركبته، حيث تتم جميع مراحل الفحص بسلاسة عبر المسار الذكي من خلال كاميرات الذكاء الاصطناعي، والتي تقوم بدورها بمسح لوحة الأرقام وإدخال بيانات المركبة ومالكها تلقائية في النظام، فيما يُستكمل الدفع من خلال القنوات الذكية المعتمدة، ويستلم المتعامل شهادة الفحص إلكترونياً عبر رابط يُرسل مباشرة إلى هاتفه المحمول.

وأشار الرائد علي النعيمي إلى أن المسار الذكي أسهم في تقليص زمن رحلة الفحص الفني من 20 دقيقة إلى 7 دقائق فقط، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحقيق تصفير فعلي للإجراءات اليدوية، واختصار الخطوات من 9 إلى أربع خطوات، بنسبة خفض خطوات بلغت 50 ‎%‎، إلى جانب رفع دقة البيانات وتحسين تجربة المتعامل، ما انعكس إيجاباً على مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

وأضاف رئيس قسم ترخيص الآليات: أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية شرطة عجمان في تقديم خدمات ذكية واستباقية، تواكب تطلعات المجتمع، وتعزّز كفاءة الأداء الحكومي، مؤكداً استمرار العمل على تبني أحدث الحلول الرقمية والابتكارية لخدمة المتعاملين وتحقيق الريادة المؤسسية.

وأوضح النعيمي أن شرطة عجمان ماضية في ابتكار اليوم لخدمات الغد، بما يدعم مسيرة التحول الذكي، ويجسّد التزامها بتقديم خدمات أسرع، أسهل، وأكثر دقة تسهم في إسعاد المتعاملين وتعزيز ثقتهم بالمنظومة الخدمية.