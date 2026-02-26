الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اعتماد إجراءات تسجيل «أصحاب الهمم» للعام الدراسي المقبل

مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
27 فبراير 2026 02:31

دينا جوني (أبوظبي)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم إجراءات تسجيل الطلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2026 - 2027، مؤكدة أن عملية التقييم والتشخيص في مراكز دعم التعليم الدامج تستغرق مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، وذلك ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى ضمان دقة التقييم وتقديم الدعم المناسب لكل حالة.
ولفتت الوزارة إلى أهمية إفصاح ولي الأمر عن حالة الطالب عند التسجيل، مؤكدة أنه في حال تسجيل الطالب من أصحاب الهمم دون الإفصاح عن حالته، يحق للوزارة اتخاذ الإجراء المناسب بما يحقّق مصلحة الطالب، سواء بقبوله وفق الضوابط أو تحويله إلى مركز متخصّص.
وأوضحت أن التسجيل يتم عبر خدمة تسجيل وقبول طالب في المدرسة الحكومية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو التطبيق الذكي، على أن يلتزم ولي الأمر بالحضور في الموعد المحدد لإجراء التشخيص والتقييم في مراكز التعليم الدامج. وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالحضور أو تغيير الموعد أو عدم استكمال الإجراءات المعتمدة يؤدي إلى إغلاق الطلب تلقائياً.
وبيّنت أن ولي الأمر يُخطر بنتيجة التقييم عقب انتهاء إجراءات التشخيص، والتي تحدد ما إذا كان الطالب مؤهلاً للالتحاق بالروضة أو المدرسة ضمن نظام التعليم الدامج في المدارس الحكومية، أو غير مؤهل للتعليم الدامج. وأكدت أن نتيجة التقييم تُعد نهائية ومعتمدة خلال العام الأكاديمي، ولا يجوز التقدم بطلب إعادة تسجيل بعد اعتماد النتيجة.
وفي ما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أشارت الوزارة إلى ضرورة تقديم تقرير طبي حديث لم يمضِ عليه عام واحد يصف الحالة، وصادر عن الجهات الطبية المعتمدة في الدولة، إلى جانب تقرير طبي حديث يوضح حدة السمع والبصر وشدتهما من الجهات ذاتها.
كما تشمل المتطلبات الخطة التربوية الفردية للطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة، والشهادات الدراسية المعتمدة من مراكز أصحاب الهمم الحكومية مرفقة بتقرير الخطة الانتقالية والخدمات المستدامة التي يقدمها المركز للطالب.
وتتضمن الوثائق كذلك بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة الأسرة، وتقرير نفسي حديث لم يمضِ عليه ستة أشهر من مركز متخصّص معتمد، إضافة إلى التوقيع على قائمة الشروط والأحكام المتعلقة بالمواصلات المدرسية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز منظومة التعليم الدامج، وضمان توفير بيئة تعليمية تراعي احتياجات الطلبة أصحاب الهمم، بما يحقق مصلحتهم التعليمية والنمائية على نحو متكامل.

