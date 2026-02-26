الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اتفاقية لتعزيز التعليم المهني ودعم الابتكار الرقمي في الرعاية الصحية

الحضور خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
27 فبراير 2026 02:24

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الصحية» عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «جونسون آند جونسون ميدتك» المتخصصة في تكنولوجيا الأجهزة الطبية والحلول الجراحية المتقدمة، بهدف دعم التعليم المهني والابتكار الرقمي في الرعاية الصحية، وتعزيز جهود الاستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية.
وقع الاتفاقية كل من الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، وبروشون نيوغي، نائب الرئيس والمدير العام للجراحة في الأسواق الناشئة من شركة «جونسون آند جونسون ميدتك». وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان أيضاً في عدد من المجالات الحيوية.

