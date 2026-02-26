الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بيورهيلث» تزود مستشفياتها بالطاقة الشمسية

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
27 فبراير 2026 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
الإمارات تدين الانتهاكات كافة ضد المدنيين في السودان

وقّعت مجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية رئيسة مع شركة «Yellow Door Energy»، الشريك الرائد في حلول الطاقة المستدامة لقطاع الأعمال في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، لتأجير محطات طاقة شمسية تُزوّد شبكة مستشفياتها وعياداتها في دولة الإمارات بالكهرباء النظيفة لمدة 25 عاماً.
تمثل الاتفاقية تحولاً عملياً في دمج الاستدامة ضمن البنية التشغيلية للقطاع الصحي، إذ من المتوقع أن تولّد المحطات نحو 23.5 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً من الكهرباء النظيفة، ما يعادل خفضاً في الانبعاثات الكربونية بنحو 7.200 طن متري.
وتسهم الاتفاقية في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ورفع القدرة على التنبؤ بالتكاليف طويلة الأمد، إلى جانب دمج معايير الاستدامة ضمن التخطيط الاستراتيجي للأصول، بما يعزز جاهزية المنشآت الصحية. وقالت ليا الدمّاني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في بيورهيلث، إن الشراكة ترسي معياراً جديداً للرعاية الصحية المستدامة، وتعكس مسؤولية المجموعة عن تقليل البصمة البيئية للقطاع.

الطاقة الشمسية
الإمارات
الرعاية الصحية
بيورهيلث
حلول الطاقة المتجددة
آخر الأخبار
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
الرياضة
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©