«بيورهيلث» تزود مستشفياتها بالطاقة الشمسية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية رئيسة مع شركة «Yellow Door Energy»، الشريك الرائد في حلول الطاقة المستدامة لقطاع الأعمال في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، لتأجير محطات طاقة شمسية تُزوّد شبكة مستشفياتها وعياداتها في دولة الإمارات بالكهرباء النظيفة لمدة 25 عاماً.

تمثل الاتفاقية تحولاً عملياً في دمج الاستدامة ضمن البنية التشغيلية للقطاع الصحي، إذ من المتوقع أن تولّد المحطات نحو 23.5 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً من الكهرباء النظيفة، ما يعادل خفضاً في الانبعاثات الكربونية بنحو 7.200 طن متري.

وتسهم الاتفاقية في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ورفع القدرة على التنبؤ بالتكاليف طويلة الأمد، إلى جانب دمج معايير الاستدامة ضمن التخطيط الاستراتيجي للأصول، بما يعزز جاهزية المنشآت الصحية. وقالت ليا الدمّاني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في بيورهيلث، إن الشراكة ترسي معياراً جديداً للرعاية الصحية المستدامة، وتعكس مسؤولية المجموعة عن تقليل البصمة البيئية للقطاع.