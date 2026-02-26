رئيس الدولة: سعدت بلقاء إخواني الحكام على مائدة الإفطار

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «سعدت اليوم بلقاء إخواني الحكام على مائدة الإفطار في أبوظبي، حيث تبادلنا التهاني بالشهر الفضيل، داعين الله تعالى أن يكون شهر خير على شعبنا والشعوب العربية والإسلامية والبشرية جمعاء».

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «كما تطرقنا إلى مسيرتنا التنموية والعمل المتواصل من أجل تعزيز ازدهار الوطن وتحقيق تطلعات شعبه. وشاركنا الإفطار مجموعة من الذين شهدوا مع الوالد المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، رحمهم الله، رفع علم الدولة للمرة الأولى لحظة إعلان الاتحاد».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «الإمارات مسيرة عنوانها الوحدة وأساسها بناء الإنسان، والعمل نحو المستقبل المشرق للأجيال المقبلة».





