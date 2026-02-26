474 ألف وجبة إفطار صائم وزعتها «بيت الخير»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير»، عن توزيع 474.027 وجبة إفطار صائم خلال الأسبوع الأول من رمضان في مختلف إمارات الدولة ضمن حملتها الرمضانية «حق معلوم» للعام (1447هـ – 2026م)، التي تستهدف دعم وإسعاد أكثر من 65 ألف مستحق مسجل لدى الجمعية من الآسر المتعففة وذوي الدخل المحدود.

وتنفذ «بيت الخير» مشروع إفطار صائم لهذا العام من خلال عدد من الخيم الرمضانية، إلى جانب مفاطرها الموزعة في مختلف إمارات الدولة، وقد خصصت «بيت الخير» فريقاً ميدانياً لتنظيم وإدارة المفاطر، وتعاقدت مع عدد من المطبخ المرخصة، لتزويدها بالوجبات ضمن مواصفات جيدة تراعي الصحة والسلامة، ويقوم الفريق الميداني يومياً بمراقبة التزام المطابخ بالقواعد والشروط ومستوى الجودة.

وتم اختيار مواقع الخيم الرمضانية يأتي نسبة للكثافة السكانية للعمال، حيث يهدف مشروع إفطار صائم إلى توفير وجبات الإفطار للأفراد الذين لا تتوفر لهم فرص الإفطار داخل أسرهم، وإقامة موائد الإفطار لهم في المساجد والخيم الرمضانية.

وقد وضعت الجمعية خطة شاملة ومنظمة لتوزيع الوجبات في الأماكن المستهدفة، وهي تواصل العمل على مدار الساعة لتوفير سبل نجاح المشروع، الذي يشكّل أحد أهم مشاريع حملتها الرمضانية «حق معلوم».