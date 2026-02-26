الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

5 ملايين درهم من مجموعة «إينوفو» لحملة «حدّ الحياة»

27 فبراير 2026 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة إينوفو» عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.
وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوفو إن حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إحداث تأثير إيجابي ملموس في واقع المجتمعات حول العالم.
وأضاف: تأتي مشاركتنا في هذه الحملة النوعية في إطار التزامنا المستمر بدعم الجهود الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات، والمساهمة في تنفيذ برامج مستدامة تستهدف توفير الغذاء للأطفال المحتاجين حول العالم.

حملة حد الحياة
11.5: حد الحياة
الإمارات
شهر رمضان المبارك
رمضان
شهر رمضان
مكافحة الجوع
