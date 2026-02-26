«تراحم» توزع 20 ألف سلة غذائية خلال شهر رمضان

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، عن البدء في توزيع 20 ألف سلة غذائية بتكلفة تتجاوز 4 ملايين درهم، يستفيد منها الأسر المتعففة وذوو الدخل المحدود، في العديد من إمارات ومناطق الدولة، وذلك ضمن سلسلة المبادرات المشاريع الخيرية التي تقوم بها المؤسسة خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية: إن «مبادرة السلال الغذائية تسهم في توفير احتياجات الأسر المستفيدة، في الشهر الفضيل لإدخال السعادة والسرور عليها، ومساعدتها في توفير احتياجاتها».

وأكد حرص المؤسسة على تلبية احتياجات الأسر المتعففة الغذائية والمعيشية، وتتبع المؤسسة كافة السبل للوصول إلى الفئات المستحقة، لتمكين تلك الأسر من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية.

وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة والمعنية، لإيصال السلال الغذائية إلى أكبر عدد من المستفيدين والمناطق، حيث تم توصيل وتوزيع السلال الغذائية في العديد من المناطق، منها 1000 سلة غذائية في حتا، و1500 سلة غذائية في كلباء، وجار العمل على توزيع آلاف السلال الغذائية في باقي المناطق والمدن.

وأفاد بأن مبادرة المير الرمضاني، تنفذها المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة والمعنية، لإيصال السلال الغذائية إلى أكبر عدد من المستفيدين والمناطق، لافتاً إلى أن المؤسسة بجانب تنفيذها مشاريع المير الرمضاني والسلال الغذائية وإفطار الصائم تقوم بتوزيع زكاة الفطر وتوفير كسوة العيد والعيدية للأيتام.

وذكر، أن مشروع السلال الغذائية يستفيد منه 10 آلاف أسرة، مؤكداً أن جميع مبادرات المؤسسة تجسد تكاتف المجتمع وترابطه ومد يد العون لمن هم في حاجة للدعم وترسيخ روح العطاء.

ونوه، بدور الجهات الحكومية والخاصة والمتبرعين الذين بادروا لدعم مشروع السلال الغذائية للمؤسسة، والذي يعكس صور ومعاني التكافل والترابط بين كافة شرائح وفئات المجتمع، ويسهم بشكل فعّال في الارتقاء برسالة الخير في دولة الخير التي جعلت من الإنسانية نهجاً وأحد دعائمها وبنيانها.