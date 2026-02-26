الرؤية التطويرية لـ«دبي الدولية للقرآن الكريم» تعيد تشكيل خريطة المسابقات القرآنية

دبي (وام)

ترسخ جائزة دبي الدولية للقرآن من خلال رؤيتها التطويرية الجديدة «نبحث عن أجمل صوت قرآني لعام 2026»، التي أطلقتها بإضافات نوعية غير مسبوقة في دورتها الـ28، مكانة مضاعفة على المستوى العالمي ودوراً أكثر تأثيراً في خدمة كتاب الله وعلومه وحسن تلاوته، حيث جاءت في مقدمة إضافتها النوعية القفزة الكبيرة في قيمة المكافآت الإجمالية للجائزة إلى أكثر من 12 مليون درهم، لتكون قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول من فرع الذكور مليون دولار، وقيمة الفائزة بالمركز الأول من فرع الإناث مليون دولار، وكذلك رفع قيمة جائزة الشخصية القرآنية العالمية إلى مليون دولار.

وتمثل هذه الرؤية التطويرية الجديدة، التي تأتي بتوجيهات ودعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نقلة استراتيجية تعزز دبي من خلالها جهودها المؤثرة على المستوى الدولي في تحفيز المواهب المميزة في مجال إتقان تلاوة القرآن الكريم، هذا الميدان الذي يعتبر من أرقى ميادين العلم والمعرفة، حيث يعتبر رفع قيمة الجوائز إلى هذا الحجم، والذي يجعل منها الأكبر عالمياً، ارتقاء بالتنافس إلى مستويات غير مسبوقة، ويضع اهتمام النشء وأسرهم والمؤسسات القائمة على تعليمهم القرآن، بتحقيق أعلى درجات الإتقان، على مسارات جديدة من الجد والاجتهاد. وهذه الرؤية الاستراتيجية تنطلق من ركيزة مهمة أساسها إيمان دبي بأهمية مواصلة الاستثمار في غرس القيم والمحافظة على الموروث ونشر علوم القرآن الكريم، حيث تسعى إلى تمكين الأجيال بالقيم الصحيحة وبتعاليم الدين السمحة.

وأكد أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن الرؤية التطويرية الجديدة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وما مثلته من نقلة نوعية في مسيرة الجائزة ومكانتها العالمية، وأثرها على إعادة تشكيل خريطة الجوائز القرآنية عالمياً وزيادة تنافسيتها، يظهر جلياً في المشاركات القياسية من المتسابقين في الدورة الـ28 للجائزة والتي وصلت إلى 5618 طلب مشاركة من 105 دول في مختلف قارات العالم، 30% منها في فرع جائزة الإناث. من جانبه، قال إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، إن الدورة الـ28 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تمثل محطة فارقة في تاريخ الجائزة، حيث تشهد إضافات استثنائية على مستوى القيمة، والمعايير، والتأثير العالمي وحرصنا، بتوجيهات القيادة الرشيدة، على أن تكون هذه الدورة تجسيدًا لرؤية استراتيجية ترسخ مكانة دبي كمنصة عالمية للتميز في خدمة كتاب الله.