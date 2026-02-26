الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فرج بن حمودة يخصّص مبنى بـ30 مليون درهم دعماً لـ«وقف أم الإمارات للأيتام»

الدعم نموذج لتحويل الأصول إلى موارد تنموية طويلة الأمد (من المصدر)
27 فبراير 2026 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة تجسد عمق الالتزام الوطني بقيم العطاء المستدام، خصص رجل الأعمال الإماراتي فرج علي بن حمودة، وهو واحد من أبرز الرواد الأوائل في قطاع الأعمال بأبوظبي، مبنى بقيمة 30 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتزامناً مع «عام الأسرة». 
وتأتي هذه المبادرة النوعية في إطار دعم الجهود الرامية إلى توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويسهم في الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز اندماجهم المجتمعي ضمن منظومة متكاملة من الرعاية والدعم. 
ويُجسّد تخصيص مبنى كامل كوقف لصالح الحملة، نموذجاً عملياً لتحويل الأصول إلى موارد تنموية طويلة الأمد، تُستثمر وفق آلية وقفية معتمدة، بما يضمن استدامة العوائد وتوجيهها لدعم احتياجات الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للحملة. 
وأكد فرج علي بن حمودة، أن المبادرة تنطلق من إيمان راسخ بأهمية الوقف كأداة تنموية استراتيجية تضمن استمرارية الدعم وتعظيم الأثر الإنساني، مشيراً إلى أن رعاية الأيتام مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر الجهود.  من جانبه، ثمّن فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، هذه المبادرة، مؤكداً أن تخصيص أصول عقارية كأوقاف يعزز من متانة النموذج الوقفي الذي تتبناه الحملة، ويسهم في ترسيخ ثقافة الوقف المؤسسي كركيزة أساسية في منظومة التنمية الاجتماعية المستدامة.  وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي شهدتها حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، والتي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف بصيغته العصرية، وتحويل المساهمات إلى أصول مستدامة.

وقف أم الإمارات للأيتام
الإمارات
فرج بن حمودة
هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر
أبوظبي
أوقاف أبوظبي
عام الأسرة
