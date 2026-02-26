الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ندوة في أبوظبي تستعرض مقومات الاستقرار الأسري وبناء الأجيال

جانب من حضور الندوة في مجلس هلال الشحي بمدينة خليفة - أبوظبي (من المصدر)
27 فبراير 2026 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
الإمارات تدين الانتهاكات كافة ضد المدنيين في السودان
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

نظّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ندوة بعنوان «أسرة مطمئنة» في مجلس هلال زيد الشحي بمدينة خليفة في أبوظبي. 
تأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الرمضانية ومبادرة «ندوات وأماسي بيتنا واحد»، تزامناً مع «عام الأسرة»، بهدف استشعار مكانة الأسرة ركيزة أساسية لبناء المجتمع وصمام أمان لاستقراره، وإبراز جهود دولة الإمارات في دعم استقرار الأسر انطلاقاً من الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031. 
وشهدت الندوة، التي أدارها الإعلامي هلال خليفة ،من إذاعة القرآن الكريم في أبوظبي، مشاركة كل من: الدكتور عبد الرحيم الأمين، من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والدكتور تركي القحطاني، موجه أسري بدائرة القضاء في أبوظبي. 
وخلال مداخلته، أوضح الدكتور عبد الرحيم الأمين، أهمية تحويل المودة والرحمة من قيمة قرآنية إلى ممارسة يومية تحفظ استقرار الأسرة، مؤكداً أن هذا الاستقرار يبدأ من الحوار الإيجابي والتفاهم وتحمل المسؤولية المشتركة بين الزوجين. 
وأكد الدكتور تركي القحطاني على ضرورة تهيئة بيئة أسرية داعمة لبناء جيل متوازن دينياً ونفسياً واجتماعياً، يمتلك الوعي الكافي لفهم متغيرات الحياة ومستجدات العصر، ويسهم بإيجابية في ارتقاء وطنه ومجتمعه.

أبوظبي
الإمارات
الاستقرار الأسري
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
مجالس أبوظبي
مجلس هلال زيد الشحي
الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031
عام الأسرة
الأسرة
الأسرة الإماراتية
آخر الأخبار
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
الرياضة
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©