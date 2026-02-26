ندوة في أبوظبي تستعرض مقومات الاستقرار الأسري وبناء الأجيال

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ندوة بعنوان «أسرة مطمئنة» في مجلس هلال زيد الشحي بمدينة خليفة في أبوظبي.

تأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الرمضانية ومبادرة «ندوات وأماسي بيتنا واحد»، تزامناً مع «عام الأسرة»، بهدف استشعار مكانة الأسرة ركيزة أساسية لبناء المجتمع وصمام أمان لاستقراره، وإبراز جهود دولة الإمارات في دعم استقرار الأسر انطلاقاً من الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031.

وشهدت الندوة، التي أدارها الإعلامي هلال خليفة ،من إذاعة القرآن الكريم في أبوظبي، مشاركة كل من: الدكتور عبد الرحيم الأمين، من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والدكتور تركي القحطاني، موجه أسري بدائرة القضاء في أبوظبي.

وخلال مداخلته، أوضح الدكتور عبد الرحيم الأمين، أهمية تحويل المودة والرحمة من قيمة قرآنية إلى ممارسة يومية تحفظ استقرار الأسرة، مؤكداً أن هذا الاستقرار يبدأ من الحوار الإيجابي والتفاهم وتحمل المسؤولية المشتركة بين الزوجين.

وأكد الدكتور تركي القحطاني على ضرورة تهيئة بيئة أسرية داعمة لبناء جيل متوازن دينياً ونفسياً واجتماعياً، يمتلك الوعي الكافي لفهم متغيرات الحياة ومستجدات العصر، ويسهم بإيجابية في ارتقاء وطنه ومجتمعه.