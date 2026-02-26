«العلماء الضيوف» يشيدون برؤية «الشؤون الإسلامية» في ترسيخ رسالة المسجد

العين (الاتحاد)

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، سلسلة من الفعاليات ضمن مبادرة «فرجان الإمارات» في جامع العامرة بمنطقة العين، شهدت مشاركة أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسط حضور كبير من أعيان المنطقة، وأهالي الحي، ومجموعة من العمالة المنزلية المساعدة.

وتضمن برنامج الفعاليات أنشطة متنوعة بدأت عقب صلاة العصر بجلسة إفتائية، و«تراتيل المسيان»، وحلقات لإتقان سورة الفاتحة، إلى جانب توزيع نسخ مطبوعة من المصحف الشريف على الحضور. وقبيل الإفطار، قدم الشيخ عبيد الثقافي، من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، محاضرة باللغة الأردية ضمن فقرة «أنيس البيت»، تلاها تنظيم إفطار جماعي للعمالة المنزلية المساعدة. وفي المساء، أمّ المصلين في صلاتي العشاء والتراويح القارئ سليمان سالم المعمري، من القراء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، كما قدم الدكتور إبراهيم الوجاجي، من العلماء الضيوف، محاضرة دينية تناولت فضائل شهر رمضان ومميزات التكافل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، لتُختتم الفعاليات بتواصل إيجابي سادته أجواء المودة والاحترام بين العلماء والجمهور.

وأشاد العلماء الضيوف بالمبادرة، مؤكدين أنها تعكس رؤية الهيئة المتطورة في ترسيخ رسالة المسجد وتعزيز دوره الإيماني والثقافي والاجتماعي، واعتبروا الفعاليات نموذجاً حضارياً يمد جسور التواصل بين العلماء وأفراد المجتمع عبر برامج متنوعة ومحاضرات بلغات متعددة تشرك مختلف الفئات، من أطفال وناشئة وعمالة مساعدة، مما يجسد روح التكافل والتراحم في مجتمع دولة الإمارات.

وتوجه العلماء بالدعاء بأن يديم الله على دولة الإمارات أمنها واستقرارها، وأن يوفق قيادتها ويبارك جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ القيم النبيلة، وتعميق الوعي الديني بأسلوب معاصر يجمع بين الأصالة والانفتاح.