«بلدية دبي» تُرسي عقود 5 مشاريع ضمن برنامج «تصريف» بتكلفة 2.5 مليار درهم

دبي (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة، وتعزيز كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار لتلبي احتياجات إمارة دبي للمستقبل، أعلنت بلدية دبي ترسية 5 عقود مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، والتي ستخدم مساحة 30 منطقة حيوية على امتداد 430 مليون متر مربع، يقدر عدد سكانها بـ 3 ملايين نسمة بحلول 2040.

ووقّعت بلدية دبي عقود المشاريع الجديدة مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، شملت: شركة «دي تِك كونتراكتينغ» (DeTech Contracting)، وشركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجنيرينغ كوربوريشن» (China Estate Construction Engrg. Corp)، وشركات استشارية متخصصة وتشمل 3 عقود للتنفيذ، وعقدين لدراسة وتصميم منظومة تصريف مياه الأمطار في مناطق محددة في الإمارة.

وأكّد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن برنامج «تصريف» يعكس النهج الاستباقي للإمارة في التخطيط الحضري المستدام، لبناء مدينة مستقبلية تواكب النمو الحضري المتسارع، والمتغيرات المناخية المستقبلية.

وقال المهندس عادل المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، إن المشاريع الجديدة تُعدُّ خطوة متقدمة لرفع كفاءة واستدامة منظومة تصريف مياه الأمطار، والارتقاء بجودة الشبكة في مناطق حيوية ضمن دبي، وتعزيز طاقتها الاستيعابية، بما يشكل إضافة نوعية في مسار تهيئة البنية التحتية لمنظومة الصرف لمواجهة التغيُّرات المناخية.