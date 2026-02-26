سلطان بن أحمد القاسمي يشهد فعاليات الدورة الـ 6 من مجالس التميز

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، مساء أمس الأول، فعاليات الدورة الـ 6 من مجالس التميز بشرطة الشارقة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، تحت شعار «التميز رحلة، محورها الإنسان»، وذلك في منطقة الجادة.

وشاهد سموه والحضور في بداية الجلسة مادة فلمية، استعرضت رؤية القيادة العامة لشرطة الشارقة ورسالتها في ترسيخ الأمن وتعزيز مفهوم المجتمع الآمن، الذي يصون المكتسبات ويحافظ على الاستقرار، مسلطةً الضوء على جهود كوادرها في تطوير العمليات الأمنية والارتقاء بكفاءة الأداء، من خلال تبنّي أحدث التقنيات والحلول الذكية.

استهلت الجلسة الحوارية التي أدارها الرائد أحمد حمد الحمادي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة، بحديث لمحمد راشد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، تناول فيه برنامج «تصفير البيروقراطية» وأشكالها، موضحاً أنه تم وضع أهداف واضحة للجهات الحكومية، ترتكز على إلغاء الإجراءات غير الضرورية، وتقليل زمن تقديم الخدمة، ومعالجة المعاملات المزدوجة، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وتطرق ابن طليعة إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار، من خلال التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، عبر فرق عمل مشتركة، أسهمت في تطوير المبادرات وتنفيذها.

واستعرضت الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا، رئيسة هيئة شؤون الأسرة سابقاً، نماذج تمكين الأسرة، مشيدةً بنموذج الشارقة المنبثق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والذي يضع الإنسان في صميم أولوياته، ويؤكد حقه في الحياة الكريمة، باعتباره الركيزة الأساسية في المشروع التنموي للإمارة.

وتطرقت الملا إلى أهمية الشراكات والتكامل بين الجهات المختلفة.

من جانبه، أكد العميد الدكتور طارق جاسم المدفع، نائب مدير عام الإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، أهمية تعزيز الوعي بالبرامج الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة الإنسان، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات في المعاملات الحكومية يمثل أحد المسارات الرئيسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.



تكريم

كرّم سمو نائب حاكم الشارقة المتحدثين في الجلسة الحوارية بالدروع التذكارية، تقديراً لمشاركاتهم القيمة وإسهاماتهم المعرفية التي أثرت محاور الجلسة، معرباً سموه عن تقديره لما قدموه من طرح ومداخلات ثرية.

وتسلّم سموه هدية تذكارية من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وعلى هامش الجلسة، زار سمو نائب حاكم الشارقة المعرض المصاحب، واطلع على أبرز المبادرات التي تتبناها القيادة العامة لشرطة الشارقة.