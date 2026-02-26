الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يحضر أول لقاء يجمع شخصيات شهدت مراسم رفع علم الاتحاد مع الوالد المؤسس الشيخ زايد

رئيس الدولة يحضر أول لقاء يجمع شخصيات شهدت مراسم رفع علم الاتحاد مع الوالد المؤسس الشيخ زايد
27 فبراير 2026 00:24

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أول لقاء منذ قيام الاتحاد جمع عدداً من الشخصيات التي شهدت مع الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام، رحمهم الله، مراسم رفع علم دولة الإمارات للمرة الأولى لحظة قيام الاتحاد.

كما اطلع صاحب السمو رئيس الدولة على مجموعة صور نادرة تضم أكثر من 60 صورة لم يسبق عرضها، والتي توثق مشاهد تاريخية ليوم إعلان الاتحاد ورفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في 2 من شهر ديسمبر عام 1971 في دار الاتحاد في دبي.

تتضمن المجموعة نسخة أصلية من صورة وقّع عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بجانب «الصور السالبة - نيجاتيف» الصور التاريخية للاتحاد.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

وأعرب سموه عن سعادته بالاطلاع على هذه الصور وما تمثله من قيمة رمزية تاريخية بما تتضمنه من توثيق للحظات فارقة في تاريخ الوطن، مستذكراً سموه دور المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، رحمهم الله، في تحقيق حلم الوحدة وبناء صرح الاتحاد.

وفي مبادرة تقديرية، استضاف صاحب السمو رئيس الدولة على مأدبة الإفطار في قصر البحر في أبوظبي عدداً من الشخصيات التي شهدت مراسم رفع المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان علم دولة الإمارات للمرة الأولى، والذين عبروا عن اعتزازهم وفخرهم بكونهم شهدوا أهم لحظات في تاريخ دولة الإمارات ووحدتها، واستمع سموه منهم إلى مشاعرهم في تلك اللحظات التي أعلن فيها تحقيق حلم الاتحاد، وما يستذكرونه من ذلك اليوم.

وتبادل سموه معهم وعائلاتهم الأحاديث الودية والتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على دولة الإمارات وشعبها.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
رفع العلم
علم الاتحاد
قيام الاتحاد
صور فوتوغرافية
آخر الأخبار
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
الرياضة
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©