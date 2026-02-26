علي النعيمي: دعم المواقف البرلمانية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أبوظبي (وام)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، السفير سيلفان أستيير، المبعوث الخاص لمنطقة القرن الأفريقي في وزارة الخارجية السويسرية، حيث جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد السويسري.

وأكد النعيمي أهمية تعزيز التعاون البرلماني، ودعم المواقف البرلمانية الموحدة في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال المشاركات البرلمانية الدولية، إلى جانب تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح كلا البلدين.

كما تناول اللقاء المستجدات السياسية في المنطقة، وتأكيد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار.