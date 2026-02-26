الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد": منخفض جوي وأمطار يومي 4 و5 مارس

شعار المركز الوطني للأرصاد
27 فبراير 2026 01:15

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال الفترة من 4 إلى 5 مارس المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن مع امتداد منخفض جوي علوي، مصحوب بكتلة هوائية باردة وتشكّلات مختلفة من السحب، ما يسهم في هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية.

وأوضح المركز، في بيان، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار أحياناً، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

أخبار ذات صلة
طقس الإمارات المتوقع غداً
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أدنى درجة حرارة سجلتها الإمارات

وأشار إلى أن حالة البحر ستشهد اضطراباً تدريجياً في الخليج العربي اعتباراً من ليل الثلاثاء وحتى الخميس، فيما يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان، مع احتمال اضطرابه أحياناً.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
منخفض جوي
سقوط أمطار
آخر الأخبار
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
الرياضة
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©