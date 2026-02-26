"الأرصاد": منخفض جوي وأمطار يومي 4 و5 مارس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال الفترة من 4 إلى 5 مارس المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن مع امتداد منخفض جوي علوي، مصحوب بكتلة هوائية باردة وتشكّلات مختلفة من السحب، ما يسهم في هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية.

وأوضح المركز، في بيان، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار أحياناً، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن حالة البحر ستشهد اضطراباً تدريجياً في الخليج العربي اعتباراً من ليل الثلاثاء وحتى الخميس، فيما يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان، مع احتمال اضطرابه أحياناً.