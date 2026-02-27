السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس موريتانيا

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس موريتانيا
27 فبراير 2026 10:33

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، في العاصمة نواكشوط، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

ورحّب فخامته بزيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وبحث معه سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا الجهود المشتركة لتطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة، لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستقرار الإقليمي والتصدي للتحديات الملحّة، بما يعود بالخير والنماء على شعوب المنطقة.

المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
موريتانيا
