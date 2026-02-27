السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وصول سفينة «أم الإمارات» الإنسانية إلى ميناء العريش محمّلة بأكثر من 7300 طن من المساعدات لقطاع غزة

وصول سفينة «أم الإمارات» الإنسانية إلى ميناء العريش محمّلة بأكثر من 7300 طن من المساعدات لقطاع غزة
27 فبراير 2026 12:34

وصلت سفينة المساعدات الإنسانية «أم الإمارات» إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، محمّلةً بأكثر من 7300 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة المخصّصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتخفيف من معاناة المدنيين وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وكان في استقبال السفينة لدى وصولها إلى ميناء العريش، سعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، يرافقه وفد رفيع المستوى من المؤسسات والجهات الخيرية في الدولة، إلى جانب شركاء العملية في جمهورية مصر العربية، حيث اطّلعوا على آليات الاستقبال والتفريغ وخطط نقل المساعدات الإنسانية إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش.

وأكد حمد عبيد الزعابي، أن استمرار تدفّق الدعم الإنساني الإماراتي لأكثر من سنتين ونصف السنة، عبر فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي وفريق عملية «الفارس الشهم 3»، يجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ويؤكد أن العمل الإنساني نهجٌ مستدام لا يتوقف.

أخبار ذات صلة
مقتل 8 فلسطينيين بنيران إسرائيلية
المدير العام المساعد لـ«الفاو» لـ«الاتحاد»: أغلب سكان غزة يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي

وتضمّ حمولة السفينة مساعدات غذائية، ومواد إيواء، ومستلزمات صحية وطبية، جرى تجهيزها بمشاركة 16 مؤسسة خيرية وإنسانية من مختلف إمارات الدولة، ضمن منظومة العمل الإنساني الإماراتي المتكاملة الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للأسر المتضررة في قطاع غزة.

وباشر فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش إجراءات استقبال السفينة وبدء تفريغ المساعدات ونقلها إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين والجهات المختصّة، وبما يضمن سرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الآليات المعتمدة.

وتُعدّ «سفينة أم الإمارات الإنسانية» السفينة رقم (13) التي تُسيّرها دولة الإمارات ضمن الجسر البحري الإنساني المتواصل لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تأكيداً على نهج دولة الإمارات الثابت في مدّ يد العون والإغاثة للشعوب المتضررة.

 

 

 

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
أم الإمارات
غزة
آخر الأخبار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
مبنى وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بأشد العبارات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت الدولة والدول الشقيقة
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©