السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"مرصد الختم الفلكي" ينجح في تصوير سديم "الرجل المخيف"

"مرصد الختم الفلكي" ينجح في تصوير سديم "الرجل المخيف"
27 فبراير 2026 15:15

نجح مرصد الختم الفلكي الكائن في صحراء أبوظبي في تصوير سديم "الرجل المخيف -Boogeyman Nebula - LDN 1622" من سماء دولة الإمارات بعد عملٍ استغرق شهراً كاملاً.

 

ويُعد سديم "الرجل المخيف" غازاً وغباراً كونياً، وسُمي بهذا الاسم لظهور تشكيل في الجزء السفلي الأيسر من الصورة يبدو على هيئة رجل يشبه شخصية "Boogeyman" الأسطورية في بعض الثقافات الغربية، والتي تُستخدم في الحكايات الشعبية، ويقابلها عربياً "البعبع".

 

ويقع هذا السديم ضمن مجموعة الجبار، على بُعد يقارب 1500 سنة ضوئية من كوكب الأرض، حيث يُصنف كسديم مظلم يتلألأ أمام خلفية متوهجة من غاز الهيدروجين الأحمر، الذي يُعد جزءاً من "حلقة برنارد"، في مشهد كوني يجمع بين العتمة والإضاءة في أعماق الفضاء.

 

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» تشارك مجندي الخدمة الوطنية إفطارهم الرمضاني
«الهلال الأحمر» يوزّع 100 ألف وجبة إفطار في أبوظبي

ويظهر سديم "الرجل المخيف" بهذا الشكل نتيجة الكثافة العالية للغاز والغبار بداخله، إذ يعمل على حجب الضوء القادم من الخلف، فيبدو كسحابة داكنة معتمة في الفضاء.

 

وعلى الجانب الأيمن من رأس "الرجل المخيف" يظهر سديم انعكاسي صغير يُعرف بالرمز "vdB 62"، ويمكن رؤيته لأنه يعكس ضوء نجم يقع داخله ويحمل الرقم "HD 288313"، حيث تبدو سحب السديم مضاءة بفضل انعكاس ضوء ذلك النجم.

المصدر: وام
مرصد الختم الفلكي
أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
مبنى وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بأشد العبارات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت الدولة والدول الشقيقة
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©