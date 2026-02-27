جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في كازاخستان

بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية سبل تعزيز التعاون العلمي والتبادل الطلابي مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في جمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى فرص إطلاق برامج مشتركة ومشاريع بحثية نوعية في الدراسات الإسلامية واللغة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في مقر الجامعة بأبوظبي، راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.

واطلع خلال الزيارة على تجربة الجامعة الرائدة في مجالات العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية، ومنظومة البرامج الأكاديمية والبحثية التي تقدمها، ومبادراتها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود الجامعة في تعليم اللغة العربية باعتبارها جسرا لتعزيز الحوار والتواصل الثقافي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون العلمي والتبادل الطلابي مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في جمهورية كازاخستان، وبحث فرص إطلاق برامج مشتركة ومشاريع بحثية نوعية في الدراسات الإسلامية واللغة العربية.

وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري إن هذه الزيارة تؤكد التزام الجامعة بمواصلة ترسيخ مكانتها كمنصة أكاديمية دولية لنقل المعرفة الإنسانية وبناء الشراكات الفكرية والمعرفية.

وأضاف أن فتح آفاق التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية حول العالم يعزز من رسالة الجامعة في خدمة الإنسان وترسيخ القيم المشتركة، مشيراً إلى أن بحث التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية في جمهورية كازاخستان يمثل خطوة مهمة في مسار توسيع نطاق الشراكات الدولية وتبادل الخبرات المعرفية.

وأوضح أن الجامعة تسعى إلى الإسهام في تطوير الفكر الإنساني المعاصر وإعداد قيادات علمية قادرة على تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ القيم المشتركة بين الشعوب بالتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الرائدة حول العالم.