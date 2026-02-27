«طرق دبي» تفتتح جسراً بطول 1000 متر يربط بين شارعي الشيخ زايد والشيخ خليفة بن زايد

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، اليوم جسراً رئيساً بمستوى ثانٍ، ضمن مشروع تطوير دوّار المركز التجاري، بطول 1000 متر، وبسعة مسارين، وبطاقة استيعابية قدرها 3000 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد، باتجاه منطقة الكرامة ومنطقة ديرة.

ويسهم الجسر المُنجز في تعزيز انسيابية الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد، وخفض زمن الرحلة من ست دقائق، إلى دقيقة واحدة، إلى جانب خفض الكثافة المرورية على دوّار المركز التجاري.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، يُعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد، بخمسة شوارع حيوية هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس، مشيراً إلى أن العمل في المشروع يسير بوتيرة أسرع من البرنامج الزمني المعتمد، وذلك حرصاً من الهيئة على تسهيل حركة تنقّل السكان، وقد بلغت نسبة الإنجاز في مجمل المشروع أكثر من 60%، حيث جرى افتتاح ثلاثة جسور، ولا يزال العمل جارياً في تنفيذ جسرين، يخدمان الحركة المرورية من شارع الشيخ راشد وشارع المجلس، باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، ووفقاً للبرنامج سيكون افتتاحهما في شهر أكتوبر المقبل.

وأكد أن المشروع سيسهم عند اكتماله في خفض معدل التأخير على التقاطع، من 12 دقيقة إلى 90 ثانية، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، والحركة المرورية القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وكذلك توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني من ديسمبر «جميرا والسطوة» إلى شارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل «مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي»، وشارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى منطقة ديرة، وتوفير حركة مرورية حرة من شارع الشيخ زايد، باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد.

ويتضمن المشروع، تنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، توفر حركة مرورية حرة في عدة اتجاهات، وإلى جانب الجسر الذي افتتح اليوم، ويربط شارع الشيخ زايد بشارع الشيخ خليفة بن زايد، وقد جرى افتتاح جسرين في فبراير الماضي، يخدمان الحركة المرورية المتجهة من شارع الثاني من ديسمبر، باتجاه شارع الشيخ راشد، وشارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل، بسعة مسارين في الاتجاهين، ويبلغ إجمالي طول الجسرين 2000 متر، وتقدر طاقتهما الاستيعابية بنحو 6000 مركبة في الساعة، كما يتضمن المشروع تنفيذ جسرين بسعة مسارين في الاتجاهين، من شارع المجلس إلى شارع الثاني من ديسمبر، لربط شارع المستقبل مع شارع الثاني من ديسمبر، ويبلغ إجمالي طول الجسرين 2000 متر، وتقدر طاقتهما الاستيعابية بنحو 6000 مركبة في الساعة، ويشمل المشروع أيضاً، تحويل دوار المركز التجاري الحالي إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية.

ويخدم المشروع العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي، الذي يُعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً، ويستضيف معارض ومؤتمرات عالمية، كما يخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعد مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويخدم المشروع مناطق زعبيل والسطوة والكرامة والجافلية والمنخول وغيرها أيضاً، ويقدر عدد المستفيدين منه بأكثر من نصف مليون ساكن وزائر.