السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى الإكوادور

ولي عهد أبوظبي يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى الإكوادور
27 فبراير 2026 16:54

يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بعد غدٍ «الأحد»، زيارة رسمية إلى جمهورية الإكوادور الصديقة، تلبيةً لدعوة كريمة من فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، دعماً لجهود تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسارات التعاون المشترك بين البلدين.

وتعكس هذه الزيارة حرص البلدين على تعزيز أطر الشراكات الاقتصادية، وبحث فرص التعاون في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة ويعزز المصالح المتبادلة.

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارته إلى جمهورية الهند
على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي.. ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس جمهورية سريلانكا

كما تأتي هذه الزيارة في سياق توجه دولة الإمارات نحو تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع شركائها في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية.

المصدر: وام
ولي عهد أبوظبي
الإكوادور
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©