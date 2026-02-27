السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

طقس الإمارات المتوقع غداً

طقس الإمارات المتوقع غداً
27 فبراير 2026 17:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 48 :09 والجزرالأول عند الساعة 01 :18. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:38 والمد الثاني عند الساعة 07:44 والجزر الأول عند الساعة 13:39 والجزر الثاني عند الساعة 02:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 16 70 25

دبي 27 18 80 30

الشارقة 28 18 80 30

عجمان 28 18 80 30

أم القيوين 28 16 85 35

رأس الخيمة 29 14 80 30

الفجيرة 28 18 75 20

العـين 32 16 75 20

ليوا 34 13 85 20

الرويس 31 12 85 25

السلع 29 12 85 25

دلـمـا 25 16 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 26 17 85 40

أبو موسى 26 17 90 45.

المصدر: وام
طقس الإمارات
الإمارات
الأرصاد
