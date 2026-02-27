السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة دبي» تحذر من قيادة المراهقين للدراجات النارية في الأحياء السكنية

«شرطة دبي» تحذر من قيادة المراهقين للدراجات النارية في الأحياء السكنية
28 فبراير 2026 02:23

دبي (الاتحاد)

حذّر اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، من تنامي ظاهرة قيادة المراهقين للدراجات النارية في الأحياء السكنية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك وفي الساعات التالية للإفطار، لما يشكله ذلك من خطورة بالغة على سلامتهم وسلامة الآخرين، إضافة إلى ما تسببه من إزعاج للسكان وقلقٍ للراحة العامة.
وأوضح أن بعض المراهقين يقودون دراجات نارية وترفيهية في الشوارع الداخلية والساحات السكنية من دون إدراك لمخاطرها أو الالتزام باشتراطات السلامة، الأمر الذي يعرضهم لخطر الدهس أو الاصطدام بالمركبات والمشاة، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة عائلية وكثافة لحركة الأطفال وكبار المواطنين.
وأكد اللواء سيف المزروعي، أن هذا السلوك يُعد مخالفة قانونية، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن الطريق وسلامة مستخدميه، مشيراً إلى أن الدوريات المرورية كثفت رقابتها في الأحياء السكنية ورصدت عدداً من الحالات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم إيقافهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وتم حجز الدراجات، وفتح بلاغات في مراكز الشرطة، واستدعاء أولياء أمورهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كما دعا اللواء سيف المزروعي، أفراد المجتمع إلى الالتزام بالسلوكيات الحضارية واحترام خصوصية السكان، موضحاً أن القيادة مسؤولية تتطلب إدراكاً والتزاماً بالقانون، وأن الوقاية تبدأ من الأسرة بالمتابعة والتوعية المستمرة للأبناء حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

