السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«المنصة الذكية» تقدم خدماتها لـ4626 متعاملاً في عجمان

«المنصة الذكية» تقدم خدماتها لـ4626 متعاملاً في عجمان
28 فبراير 2026 02:21

عجمان (وام)

شهدت منصة «AJP AI» الذكية، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان للرد على استفسارات المتعاملين غير العاجلة عبر الرقم 800901، إقبالاً ملحوظاً من الجمهور منذ إطلاقها خلال شهر يونيو من العام الماضي، إذ بلغ عدد الرسائل المرسلة والمستقبلة 34.616 رسالة واستفساراً، فيما بلغ عدد المتعاملين الذين تم خدمتهم والتعامل معهم بنجاح 4.626 متعاملاً.
وحققت المنصة نجاحاً متميزاً، وأسهمت بشكل فاعل في تسريع وتيرة تقديم الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين.
وقال العقيد هشام عبد الله بوشهاب مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان، إن المنصة تم تطويرها باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

